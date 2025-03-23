Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli kadın sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince G.Y. (40) isimli kadının evinde yapılan aramada, 2 bin 700 adet sentetik ecza hapı, 5.95 gram metamfetamin, 2,39 gram bonzai, 2,68 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.