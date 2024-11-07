Bolu’nun Göynük ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Safranlar köyünde bulunan Aziz A.’ya ait müstakil evin çatısında yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılmaya başlaması üzerine vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahaleleri yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında, evin çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi.