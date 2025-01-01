Erzincan’da bir süre önce meydana gelen yangında evi zarar gören Aysel Çevik’e destek Erzincan Valiliği’nden ve Erzincan Gönüllü Gençler Derneği’nden geldi.

Erzincan’da bir süre önce meydana gelen yangında, Aysel Çevik’in evi zarar görmüştü. Meydana gelen zararın ardından Erzincan Valiliği ve Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Aysel Çevik’i yalnız bırakmayarak evi tekrar eski haline getirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleri ve gönüllü gençlerle birlikte Aysel Çevik’i evinde ziyaret ederek bir süre hasbihalde bulundu.

Vali Aydoğdu, duyarlı davranışları nedeniyle samimiyetleriyle yürekleri ısıtan Zehra, Zeynep, İkra, Beyza ve diğer gönüllü gençlere teşekkür etti.