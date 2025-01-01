Bayburt’ta yeni yıl nedeniyle tüketiminin artması beklenen kuruyemiş, unlu mamuller, beyaz et, alkollü-alkolsüz içeceklerin satış yerlerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı, yılbaşı denetimleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi vatandaşların kaçak, sahte alkol tüketmemesi ve halk sağlığının korunması amacıyla alkol satışı yapılan yerlerde denetim yapıldı. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde alkol satışı yapan iş yerlerinde alkol şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği incelendi. Alkollü içeceklerin yanı sıra kuruyemiş, paketli gıdalar ve benzeri ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği denetimde, herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.