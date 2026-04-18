Euroleague'de 'Alphonso Ford Sayı Kralı' ödülünü, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov kazandı.

Euroleague'de normal sezon sona ererken, ödüllerin sahipleri de belli olmaya başladı. Yunan takımı Olympiakos'ta oynayan Sasha Vezenkov 'Alphonso Ford Sayı Kralı' ödülünün sahibi oldu. 30 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 34 karşılaşmada forma giyerken, 661 sayı kaydetti ve maç başına 19.4 ortalama yakaladı.

Euroleague'de ikinci kez sayı kralı olan Vezenkov daha önce 2022-2023 sezonunda bu ödülün sahibi olmuştu. Sasha Vezenkov ayrıca Alphonso Ford Sayı Kralı ödülünü birden fazla kez kazanan dördüncü basketbolcu oldu. Igor Rakocevic, Keith Langford ve Alexey Shved, Euroleague'de sayı krallığı ödülünü birden fazla kazanmıştı.