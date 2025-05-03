Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) 2025 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında ETSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, ETSO’nun Nisan ayı mizanı ve bütçe izleme raporu görüşülerek onaylandı. ETSO Meclis Başkanı Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, nisan ayı içerisindeki faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Özakalın, Erzurum’un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şu başlıklara değindi: 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Programı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı. ETSO Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantıları. Tarım Kredi Yem A.Ş.’nin ETSO’ya gerçekleştirdiği stratejik yatırım ziyareti. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi toplantıları. TKDK’dan kaynaklanan haksız rekabet konusu. TÜSEKON Genel Başkanı Nusret Türker’in ETSO’ya ziyareti. TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Nisan ayı toplantısı. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) bilgilendirme semineri. Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger’in ETSO’ya TDİOSB ziyareti. ETSO’daki İİMEK 2025 Yılı 2. Olağan Toplantısı. TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı. KUDAKAF’25 kapsamındaki faaliyetler. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Qurrat-ul-Ain ile yapılan görüşme. Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın DipuoLetsatsi Duba ile yapılan görüşmeler. Uluslararası Palandöken Ekonomi Forumu 2025 kapsamındaki faaliyetler. Dünya Odalar Federasyonu, TOBB Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu, TESK Başkanımız Bendevi Palandöken ve KGF Başkanı Erdoğan Özegen’in ETSO’daüyelerimizle gerçekleştirdiği buluşma. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile yapılan yatırım ve iş birliği görüşmeleri

ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya da, Erzurum 2. OSB’deki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Karakaya, 2. OSB’de yer alan 63 firmanın 58’inin doğrudan Erzurum menşeli olduğunu, 3. etap tamamlandığında bölgede toplam 7 milyar TL’lik yatırım yapılacağını ve yaklaşık 8.000 kişilik istihdam sağlanacağını belirtti. Ayrıca, 2. OSB’nin uzun vadeli büyüme stratejileri hakkında da açıklamalarda bulundu.

TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ise yaptığı sunumda, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında sağlanan teşvik ve eğitimler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Nisan ayı Meclis Toplantısı, soru-cevap bölümü ve temennilerin ardından sona erdi.