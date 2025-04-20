Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından "Eğitim Sektörüne Yönelik Kamu Destekleri ve Yatırım Teşvik Belgesi" semineri düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, ETSO 3. Meslek Komitesi’nin talebi doğrultusunda düzenlenen bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere; ETSO Meclis Üyeleri Abdullah Samancı, Erdal Erdoğan ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Abdullah Samancı, eğitimin kalkınmadaki kilit rolüne dikkat çekerek, sektörün gelişimi için Oda olarak yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı. Samancı ayrıca, 3. Erzurum Çalıştayı - Eğitim Gündemi kapsamında hazırlanan sektör raporunun Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaşıldığını da belirtti.

Sektörün yaşadığı başlıca sorunlara da değinilen konuşmada; pandemi sonrası gelir kayıpları, asgari ücret artışlarının etkisi, erken kayıt ve sabit ücret uygulamaları ve ara zam yapma engeli gibi konuların çözüm beklediği ifade edildi.

Seminerde, ETSO ABİGEM Program Yöneticisi Oruç Reis Kesemen, yatırım türleri, bölgesel teşvikler, vergi avantajları ve teşvik süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle program sona erdi.