Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Çamyatağı mevkiinde yapılması planlanan yeni sanayi sitesi için ön taleplerin alınmaya başladığını duyurdu.

Yaşanan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Elazığ’da merkeze bağlı Çamyatağı’nın sanayi alanı olarak belirlenmesin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Elazığ’da merkeze bağlı Çamyatağı mevkiinde yapılması planlanan yeni sanayi sitesi için ön talepleri alınmaya başlandı. Yeni sanayi sitesi proje çalışmalarına başlandığını ifade belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, yeni yapılacak sanayi sitesi için mevcut sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafımız, 2023 depreminde işyerleri yıkılan veya ağır hasar alan hak sahipleri, ‘ön talep ve ilgi beyanı’ formunu doldurarak Elazığ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 24 Ocaka kadar teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Başkan Alan, ’’6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen işyerleri için işletme ihtiyaçlarını belirlemek, küçük sanayi sitesi programının geliştirilmesine yönelik verilere ulaşmak ve hak sahiplerine teslim edilmek üzere Elazığ Çamyatağı sanayi alanında proje çalışmalarına başlanacak olan iş yerleri için ‘Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları İle Sanayi İşyerlerine İlişkin Yönetmeliğin’ 12. maddesinde yer alan ’6 Şubat 2023’de meydana gelen depremler dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen kesinleştirilmiş hasar tespit raporuna göre mevcut haliyle faaliyete devam edemeyeceğine karar verilen veya teknik olarak projenin bütünselliği açısından yıkılması gereken, imalat ve/veya tamirat ile uğraşan işyerlerinin ve organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ile sanayi sitesi içerisinde yer alan işyerlerinin malikleri veya kiracıları, belirlenen sanayi alanlarında yapılacak işyerleri için talepte bulunabilir’ ifadeleri kapsamında ön talep toplanacaktır. Bu çerçevede hem mevcut sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafımız hem de 6 Şubat depremlerinde Elazığ ili sınırları içerisinde işyerleri yıkılan veya ağır hasarlı olan talep sahiplerinin beyan formu ve ön talep formunu doldurarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 24 Ocaka mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Esnafımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına belirlenen sure içeriden talep formunun İl Müdürlüğüne verilmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyor, yeni sanayi sitesinin şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.