Eskişehir’de Espark Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen "Sukulent Çiçek Tasarım" etkinliği, doğa severleri bir araya getirdi. Derya Fenerli’nin öncülüğünde Espark Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen "Sukulent Tasarım Etkinliği", katılımcılara bitki dikimi deneyimi sunarken, aileleri ile yakınlaşma fırsatı oluşturdu.

"Kontenjanlar tamamen doldu"

20 yıldır çiçekçilikle uğraşan Derya Fenerli, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Amacımız insanlara bitki dikimini öğretmek ve bitkilerle keyifli etkinlikler oluşturmak. Şu anda 30 kişi katılıyor ve kontenjan tamamen doldu. Katılım çok iyi, insanlar bu etkinliği çok seviyor. Etkinlik, ay sonuna kadar devam edecek. "Sukulent Tasarım" etkinliği 3 kez, buket etkinliği ise 3 kez olmak üzere günde bir seans şeklinde düzenlenecek. Her seans 30’ar kişilik kontenjanla sınırlı."

"Bu etkinlikler kızım ile beni daha da yakınlaştırdı"

Etkinliğe kızı ile katılan Begüm Türkgüven ise deneyimlerini, "Biz kızımla vakit geçirmek için geldik, ikimiz de çiçekleri ve sukulentleri çok seviyoruz. Bu etkinlik bizi daha da yakınlaştırdı, güzel bir anne-kız etkinliği oldu. Amacı doğa sevgisi gibi görünüyor. Daha öncede seramik boyama etkinliğine katılmıştık, umarım bu etkinlikler devam eder" diye anlattı.

Espark Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlik, katılımcılara hem doğayla iç içe bir deneyim hem de sevdikleriyle kaliteli zaman geçirme fırsatı sundu.