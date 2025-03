Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "Beyin Farkındalığı Haftası" etkinlikleri kapsamında "Beyin Farkındalığı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’ndaki sempozyumun ardından poliklinikler girişinde bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlikte bilgilendirici broşürler, kitapçıklar ve bez çantalar dağıtılırken, "Beyin Farkındalığı" ile ilgili anket uygulaması da yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Beyin Farkındalığı Haftası" ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verildi:

"Beyin Farkındalığı Haftası (Brain Awareness Week-BAW) beynin fonksiyonları, beyin sağlığı ve korunması, beyin araştırmalarının yararları ve ilerlemeleri hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir kampanyadır. Her yıl Mart ayında tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen bu bilinçlendirme faaliyetlerine üniversiteler, hastaneler, hasta grupları, okullar ve çeşitli dernekler destek vermektedir. İlk defa 1996 yılında ABD’de düzenlenmeye başlayan Beyin Farkındalığı Haftası, 1998 yılında uluslararası bir boyut kazanmıştır. ESOGÜ’de ise 1999 yılında Prof. Dr. Ferhan Esen tarafından ESOGÜ Anaokulu’nda başlatılan ve gittikçe genişleyen Beyin Farkındalığı Haftası, bu yıl 10-16 Mart tarihleri arasında ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde 27. kez düzenlenmektedir. Dünya çapındaki bu kampanya 2024 yılına kadar ‘The Dana Alliance for Brain Initiatives’ ve onun Avrupa’daki kardeş kuruluşu olan ‘The European Dana Alliance for the Brain’ koordinatörlüğünde düzenlenmiştir. 2024 yılından itibaren bilinçlendirme kampanyası ‘Dana Foundation’ koordinatörlüğünde devam etmektedir. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Beyin Farkındalığı Haftası’nda ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıfında okuyan 14 öğrenci ile Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında Beyin Takımı-2025 oluşturulmuştur. ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve ESOGÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Özlem Aykaç ve Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kocabaş eşliğinde Beyin Takımı-2025 öğrencileri tarafından 12 Mart 2025 günü Milli Zafer İlkokulu 2. Sınıf öğrencilerine ‘Beynimiz ve Nöronlar’ başlıklı sunum yapılacaktır."