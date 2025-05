Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü’nün 2024 yılı içinde Web of Science Q1, Q2, Q3 kapsamındaki dergilerde uluslararası yayın çalışmaları yapan öğretim elemanları için düzenlediği "2024 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayın Töreni" gerçekleşti.

Tören, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Hakan Demiral ve diğer üniversite yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

"ESOGÜ ülkemizin milli teknoloji hamlesinde üzerine düşeni yerine getirmeyi hedefliyor"

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak şunları söyledi:

"Bugün bir araya gelmemize vesile olan ödül töreni, üniversitemizin araştırma üniversitesi olma vizyonunun, gerek insanlık gerekse ülkemiz adına bilime katkı sunma arzusunun ve ESOGÜ ailesi olarak bu konudaki kararlılığımızın bir nişanesidir. Nitekim bugün burada kutlayacağımız, yücelteceğimiz, alkışlayacağımız ve nihayetinde ödüllendireceğimiz şey bilime ve araştırmaya duyulan tutku, üretkenlik ve özveridir. Üniversitemizde Ar-Ge ve eğitim misyonunu üstlenmiş her bir mesai arkadaşımızın bu değerlere olan bağlılığını güçlendirmek, bilimsel merakını, heyecanını ve üretim azmini canlı tutmak zorundayız. Değerli meslektaşlarım ne mutlu sizlere ki siz bilime olan tutkusunu ve heyecanını hiç yitirmeyenlerden oldunuz. Bilimsel bilginin ve üretimin gücüne inanarak laboratuvarlarda, masa başlarında, kitapların arasında, arşivlerde, arazilerde, gerçek bilgi her neredeyse tam da orada olup, bilimsel yayın ve projelerle literatürde iz bıraktınız. Bizler de sizlerin motivasyonuna katkı sağlamak ve bilim insanlarımızı daha fazla bilimsel çalışmaya teşvik edebilmek arzusundayız. Bilgi ve inovasyon çağında üniversitelerin zihinsel devrimin lokomotifi olması beklenmektedir. Tüm güç dengelerinin bilgi merkezli şekillendiği bu yapıda üniversitelerin etkinliği ve niteliği milli kalkınmanın başlıca belirleyicisi haline dönüşmüştür. Bu yüzdendir ki tüm akademik gayretleriniz yalnızca sizlere veya üniversitemizin kalkınmasına katkı sunmakla kalmayacak, ülkemizin muasır medeniyet yolundaki ilerleyişinin birer adımı olacaktır. ESOGÜ ülkemizin milli teknoloji hamlesinde üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışmakta, uluslararası düzeyde tanınır bir Ar-Ge, inovasyon ve kültür merkezi olmayı hedeflemektedir. Bunu adım adım ilerleyerek hep birlikte başaracağımıza inancımız tamdır. Bunun için Ar-Ge çalışmalarının somut akademik çıktıları olan makale, kitap, bildiri, proje, patent/faydalı model çalışmalarını hem nitelik hem de nicelik bakımından geliştirmek, ileriye taşımak hepimizin vazifesidir. Değerli mesai arkadaşlarım, yaptığınız her çalışmanın üniversitemizi de temsil ettiğini, başarılarınızla ESOGÜ’yü ulusal ve uluslararası mecralarda bir adım yukarı taşıdığınızı biliyor, tüm gayretlerinizi yakinen, takdirle izliyor ve destekliyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta ESOGÜ Ödül Yönergesi çerçevesinde akademik personelimize Akademik Performans Ödülü, Genç Bilim İnsanı Ödülü, Bilimsel Araştırma Projesi Ödülleri ve Tez Ödülleri takdim edilmiştir. Ödül alan tüm hocalarımızı bir kez daha kutluyorum. Ödül Yönergemiz çerçevesinde ödül alan akademik personelimize ilave olarak ilk defa geçen yıl bir adım attık ve uluslararası sıralamalarda üniversitemizi yukarılara taşıyan Q kategorisinde yayın yapan siz değerli bilim insanlarının da takdir edilmesi gerektiğini düşünerek şimdi yaptığımız gibi ayrı bir tören düzenlemeyi uygun gördük. Bu noktada Q kategorisinde yer alan yayınlara ilişkin bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 yılında Q1 kategorisinde 252 yayın yapılmışken bu sayı 2024 yılında 307’ye; Q2 kategorisinde 270’den 352’ye; Q3 kategorisinde de 168’den 191’e yükselmiştir. 2023 yılında toplam Q yayını 843 iken bu sayı 2024 yılında 921’e yükselmiştir. Ayrıca Q4 kategorisindeki yayınlar azalmış ve Q1-Q2-Q3 kategorisindeki yayınlar artmıştır. Bu yükseliş tablosu sizin eseriniz olup bizleri üniversite olarak gururlandırmaktadır."

"Merakınızı hiç kaybetmeden azimle çalışmalarınıza devam etmenizi temenni ediyorum"

Ayrıca proje detaylarını anlatan rektör Çolak, "Bu yayınları yapan hocalarımızın 90 tanesi Profesör, 51 tanesi Doçent, 30 tanesi Doktor Öğretim Üyesi ve 4 tanesi de Araştırma Görevlisidir. Ayrıca birim bazlı değerlendirdiğimizde bu hocalarımızın 70 tanesi Tıp Fakültemiz, 32 tanesi Mühendislik Mimarlık Fakültemiz, 27 tanesi Fen Fakültemiz olmak üzere diğer birimlerimizin de katkılarıyla devam edip gitmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu salonda bulunup ödül alacak olan akademisyenlerimiz Q1-Q2-Q3 kategorilerinde en az 3 yayını olan ve Q1 kategorisinde 2 yayını olan hocalarımızdan oluşmaktadır. Q kategorisinde yayın yapıp burada bulunmayan diğer hocalarımıza da tebrik belgeleri dijital ortamda gönderilecektir. Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki, projelerin akademik açıdan ne kadar önemli olduğu herkesin malumudur. Bu kapsamda, Q kategorisindeki belge takdiminden sonra Avrupa Birliği destekli projeler, Erasmus KA-220, TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK 3501 ve TÜSEB-B türlerinde 8 proje gerçekleştiren hocalarımıza da belge takdim edilecektir. Bu düşüncelerle sizleri imza attığınız başarılardan dolayı ESOGÜ adına bir kez daha içtenlikle tebrik ediyor, asla rehavete kapılmadan, bilimin en önemli güdülerinden olan merakınızı hiç kaybetmeden azimle çalışmalarınıza devam etmenizi temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından ESOGÜ 2024 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayın Töreni, 2024 yılı içinde Web of Science Q1, Q2, Q3 kapsamında uluslararası yayın çalışmaları yapan ESOGÜ öğretim elemanlarına ve Avrupa Birliği destekli projeler, Erasmus KA-220, TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK 3501 ve TÜSEB-B türlerinde proje gerçekleştiren öğretim elemanlarına teşekkür belgelerinin verilmesiyle devam etti.