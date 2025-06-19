Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’ndeki Türkçe hazırlık eğitimlerini tamamlayan kursiyer ve öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

ESOGÜ Turkuaz Restoran’daki törene ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yakup Murat Bulut ile ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Oktay Berber de katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan törende ilk olarak Türkiye Burslusu öğrencileri temsilen Filistinli Tarneem Jaber söz aldı. Filistin’de dünyanın gözü önünde gerçekleşen insanlık dramına atıfta bulunarak ülkesine ve ailesine duyduğu özlemi dile getiren Jaber, Türkiye ve ESOGÜ TÖMER’in ikinci evi ve ailesi olduğunu ifade ederek kendilerine sunulan imkânlardan dolayı ESOGÜ yöneticilerine teşekkür etti.

Kazakistanlı kursiyer Alua Bakutbek’in mezuniyet konuşmasının ardından ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Oktay Berber açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında 2024-2025 akademik yılında, dokuz sınıfta kırk altı farklı ülkeden gelen öğrenci ve kursiyerlerle birlikte güzel bir yolculuk yaptıklarını belirten Prof. Dr. Berber, "Bugün mezun oluyorsunuz. Ama aslında sadece bir kapıyı kapatıp yeni kapılar açıyorsunuz. Türkiye artık sizin ikinci eviniz. Bundan sonra nereye giderseniz gidin, kalbinizde Türkçe’den birkaç kelimeyle, Türkiye’den bir parça sevgiyle yolunuza devam edeceksiniz" dedi.

ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Emine Gümüşşoy ise konuşmasında kursiyer ve öğrencilerin Türkçe’yi öğrenme süreçlerinde sabırla ve büyük bir özveriyle çalışan ESOGÜ TÖMER yönetimi, hocaları ve personelinin emeğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Gümüşsoy, "ESOGÜ’nün her zaman sizin ikinci yuvanız olmaya devam edeceğini ifade etmek isterim. Bir kısmınızın lisans ve lisansüstü programlarda bir kısmınızın da farklı üniversitelerdeki programlarda başarılı bir öğrenim hayatı olacağından eminim. Bu düşüncelerle gönlünüzdeki tüm güzel hayallerin gerçeğe dönüşmesini ve yolunuzun açık olmasını diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Gümüşsoy, Filistinli öğrenci Tarneem Jaber’in konuşmasına atıfla Filistin’de uzun süredir devam eden zulmün bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Filistinli mazlumların yanında olduğunu ifade etti.

Törende Kırgızistanlı öğrenci Uulbek Asankanova’nın müzik konseri ise büyük alkış aldı. Kursiyer ve öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesi sonrasında kep atma seremonisi gerçekleştirildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve yapılan ikramlarla tören sona erdi.