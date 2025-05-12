Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Tıp Fakültesi 1’inci Sınıf sosyal sorumluluk proje ekipleri tarafından "Geri Dönüşüm Bitkisel Atık" etkinliği düzenlendi.

Hastane poliklinikler girişinde düzenlenen bilgilendirme etkinliği Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı, Çevre ve Denetim Sorumlusu Fatma Övenler, Mutfak Sorumlusu Nurdoğan Erafacan Gül ve Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp’ın katılımıyla gerçekleşti.

"Kanser ve mide rahatsızlıklarının artmasına sebep oluyor"

Geri dönüşümün etkileri hakkında konuşan Prof. Dr. Pınar Yıldız, "Bitkisel atık yağlar çevre ve insan sağlığına önemli ölçüde zarar vermektedir. Lavabolara dökülen atık yağlar yer altı sularımıza, deniz ve göllerimize karışarak temiz su kaynaklarımızı yok etmektedir. Kanalizasyonlara karışan atık yağlar giderlerin tıkanmasına sebep olmaktadır. Lisanssız ve illegal toplayıcılara satılan atık yağlar temiz yağlara karıştırılarak yeniden piyasaya sürülmektedir. Bu da kanser ve mide rahatsızlıklarının artmasına sebep olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bitkisel atık yağların dökülmesi, çöpe atılması ve satılması yasaklanmıştır. Bitkisel atık yağların ayrı kaplarda biriktirilerek sadece lisanslı firmalara teslim edilmesi zorunludur. Lisanslı toplayıcılar tarafından toplanan bitkisel atık yağlar, çevreci yakıt olan biodizel yapımında kullanılmaktadır" dedi.