Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların Mart 2025’te 400 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir ihracatının yılın ilk üç ayında ciddi bir çıkış yakaladığını belirten Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında artarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kentimizin gelişimine katkı sunan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Dış ticaret dengesindeki iyileşme ümit verici

Kesikbaş, üretimin, ihracatın ve yatırımın ekonomik büyüme için kritik olduğuna vurgu yaparak, dış ticaret açığının azalmasının Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Eskişehir sanayisi, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim anlayışıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Açıklanan veriler, şehrimizin ihracatta istikrarlı bir büyüme sergilediğini ortaya koyuyor. Bu başarı, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın kararlılığı sayesinde gerçekleşmektedir" diyen Kesikbaş, sürdürülebilir ihracat artışının ancak yatırımlarla mümkün olacağını ifade etti.

Kur ve enflasyon dengesi kurulmalı ve desteklenmeli

Sürdürülebilir ihracat için kur ve enflasyon dengesinin önemine dikkat çeken Kesikbaş, "Döviz kurunun enflasyonla aynı yönde hareket etmemesi, ihracatçı firmaların maliyetlerini döviz bazında artırırken rekabetçiliklerini azaltmakta. Bu durum, özellikle üretim girdilerinin büyük bölümü ithalata dayalı olan firmalar için ciddi bir sorun teşkil etmekte. Enerji, hammadde ve ara malı gibi kalemlerde ithalata bağımlı sektörlerde bu durum daha belirgin hissedilmekte. İhracatçıların uluslararası pazarda rekabet gücünü koruyabilmesi adına, kur-enflasyon dengesinin sağlanması ve oluşabilecek maliyet baskısının devlet destekleriyle sübvanse edilmesi büyük önem taşımakta. Bu destekler hem ihracat hacmini artıracak hem de sanayicinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.