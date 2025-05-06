Eskişehir’de yıllarca baba mesleği sinemacılık sektöründe çalışan Atilla Alpat, kente arabalı ve yazlık sinema yapılması önerisinde bulundu. Vatandaşların filmleri artık sinema yerine internetten izlemelerine de değinen Alpat, küçük ekranların dev beyaz perde ile aynı tadı vermediğini belirtti.

Hareketli görüntülerin bir perdeye yansıtılarak hikâyenin aktarıldığı sinema kültürüne ilginin azaldığı biliniyor. Son dönemlerde dijital platformların yükselişi her alan gibi sinema sektörünü de etkilerken, baba mesleğini sürdürmek için çocukluğundan beri sinema sektöründe çalışan Atilla Alpat konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sinemanın önemli bir eğlence kaynağı olduğuna vurgu yapan Alpat, bu kültürün hiçbir şekilde ölmeyeceğini söyledi. Bilgisayar ve telefon gibi küçük ekranlardan film izlemenin dev beyaz perde ile aynı keyfi vermediğine dikkat çeken Alpat, Eskişehir’de bu kültürün daha yaygın hale getirilmesi için arabalı ve yazlık sinema yapılabileceğini ifade etti.

"Sinemada film seyretmek ayrı bir tattır"

13 yaşında gişeye oturarak baba mesleği olarak sinemacılığa başladığını dile getiren Atilla Alpat, sinemanın ayrı bir kültür, eğlence ve tarih olduğunu aktardı. Alpat, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Sinemaya gidildiği zaman yabancı film olsun, yerli film olsun, oranın yaşantılarını birebir beyaz perdede görme imkânı sağlanıyor. Sinema hiç ölmez ve devam eder. ’Rahmetli babamın bize 1968’de İstanbul’da Beyoğlu’nda gezerken söylediği gibi, ’Sinema hayatta ölmez.’ Fakat son teknoloji değiştiği için artık her şey dijital oldu. Halkımız filmleri dijital olarak seyrediyor, ancak eski tadı vermiyor. Sinemada film seyretmek ayrı bir tattır. Nedenini söyleyeyim: Sinemada büyük bir perde vardır, perdede sinema makinelerinde film gösterimi yapılır, kişileri ve oynayanları gayet net olarak görebilirsiniz. Fakat dijital platformlarda, küçük ekranlarda bu pek mümkün değildir" dedi.

"Eskişehir’e de bir arabalı ve yazlık sinema yapılabilir"

Gençlerin gideceği yerin sinema olduğunun altını çizen Alpat, sözlerine şöyle devam etti:

"Yazın bazı yerlerde büyük perdeli yazlık sinemalar var. Bazı ülkelerde araba sineması var. Araba ile gidiyorsunuz, dev gibi bir perdede arabanın içinde filmi seyrediyorsunuz. Aslında daha güzel şeyler yapılabilir. Eskişehir’e de bir arabalı ve yazlık sinema yapılabilir."