Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarında çevre kirliliğine dikkat çekmek için yerleştirilen ’Çekirdek Çitleyen Eşek’ heykelinin önünde çekirdek çitleyen 3 arkadaş, trajikomik bir kare ortaya çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı’nın Adalar Mevkisi’nde çevre temizliğine farkındalık oluşturmak amacıyla ’Çekirdek Çitleyen Eşek’ heykelini geçtiğimiz yıllarda yerleştirmişti. Çekirdek çitleyerek kabuklarını yere atan vatandaşları karikatürize eden heykel ilginç görüntüsüyle dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde 3 arkadaş heykelin hemen önünde çekirdek çitledi. Yanlarındaki içecekler eşliğinde gülerek sohbet eden genç vatandaşlar, çitledikleri çekirdeklerin kabuklarını oturdukları yere saçarak heykelin mesajını hiçe saydı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya çıkan trajikomik kareler çevredekileri hem güldürdü hem de düşündürdü.