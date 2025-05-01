Polis şüphelenip kimlik sordu, kaçan şahıs alt geçit köprüsü üzerinden yola atladı Polis şüphelenip kimlik sordu, kaçan şahıs alt geçit köprüsü üzerinden yola atladı

Eskişehir kent merkezinden uyuşturucu maddeyi Alpu ilçesine taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahsın kentte temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alpu ilçesine getireceği bilgisi alındı. Alpu ilçesinde şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramalarda, 27 gram Sentetik kannabinoid/bonzai ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA