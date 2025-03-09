Eskişehir’de vatandaşlar günlerdir etkili olan sıcak havayı fırsat bilerek dışarıya akın ederken, özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Porsuk Çayı’ndaki gondol seferleri yoğunlaştı.

Kent genelinde hava sıcaklıkları birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar şehir merkezine akın ederken, turistlerin en uğrak noktası olan Porsuk Bulvarı’nda yoğunluk oluştu. Özellikle turistik aktivitelerinin başında gelen gondol turlarının arttığı görüldü. Hem Eskişehirliler hem de ziyaretçilerin gösterdiği ilgiyle birlikte, gondol seferlerinin artması sonucunda Porsuk Çayı’nda kartpostallık

görüntüler oluştu.

Öte yandan meteorolojik verilere göre, Eskişehir’de 22 dereceye kadar çıkacak olan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.