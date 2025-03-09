Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Kültür ve Sanat takvimi etkinliklerine iki farklı söyleşiyle devam edecek. Usta gazeteci Şansal Büyüka’nın konuk olacağı "Futbola Dair" adlı söyleşi saat 15.00’da OSM’de gerçekleştirilecek. Günün diğer söyleşisinde ise konu İstiklal Marşı ve Mehmet Akif olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Mart ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri 10 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan iki farklı söyleşiyle devam edecek. Söyleşilerin ilki saat 14.00’da Hendek Atike Hanım Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Alper Cantimer’in öğrencilerle buluşacağı "Bir Hilal Uğruna" adlı söyleşide Çanakkale, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konu olacak. Günün ikinci söyleşisinde ise Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan "Futbola Dair" adlı söyleşide konuk usta gazeteci Şansal Büyüka olacak.