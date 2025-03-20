Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı seralarda zararlı takibi çalışmalarına başladı.

Eskişehir’de özellikle Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yürütülen örtü altı tarım faaliyetleri kapsamında 2025 yılı yazlık üretim sezonu için fide dikimlerinin başlamasıyla birlikte, domates üreticileri için büyük tehdit oluşturan zararlılarla mücadele çalışmaları hız kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seralarda yoğun bir kontrol sürecine girdi. Domates verimini olumsuz etkileyen ve ciddi ürün kayıplarına yol açan zararlılar arasında ilk sırada yer alan Domates Güvesi (Tuta absoluta) için özel önlemler alınmaya başlandı.

Yapılan sürvey çalışmaları kapsamında, seralara zararlı popülasyonunun izlenmesine yönelik monitör tuzakları yerleştirildi. Bu sayede, zararlının yayılım durumu gözlemlenecek ve üreticilere muhtemel tehditler hakkında önceden bilgi verilerek mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılacak. Tarım uzmanları, Domates Güvesinin erken tespiti ve mücadelesinin, üretimde kalite ve verimliliğin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Yetkili personel, zararlı takibi sürecinin düzenli olarak devam edeceğini ve üreticilere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ifade ederken, çiftçilerin de seralarındaki durumu gözlemleyerek şüpheli bir durumda yetkililere haber vermelerinin önemli olduğunu vurguladı.