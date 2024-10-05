Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Eskişehir’de asfalt atıklarını boş araziye döktüğü tespit edilen Odunpazarı Belediyesi’ne 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.

Odunpazarı Belediyesi’nin Orhangazi Mahallesi’nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri alanda denetim yaptı. Odunpazarı Belediye Başkanlığı’na ait resmi aracın asfalt atıklarının araziye döktüğü ve çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Odunpazarı Belediyesi’ne Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza uygulandı. Atıkların kaldırılmasına ilişkin idari süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı’nın Orhangazi Mahallesi’nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimizce alanda denetim yapılmıştır. Denetim neticesinde Odunpazarı Belediye Başkanlığı’na ait resmi araçla asfalt atıklarının araziye döküldüğü tespit edilmiştir. Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 299 bin TL idari para cezası uygulanmış, atıkların kaldırılması için idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.