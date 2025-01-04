Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Eskişehirlilerin huzuru, güvenliği ve sağlığı için 7/24 büyük bir özveriyle görev yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Eskişehir halkının huzur ve sağlığı için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yeni yıl öncesi ve sonrası denetimlere ara vermeden ekipler, yayalaştırılmış yollarda motosiklet, okul servislerine yönelik denetim, dilencilere yönelik çalışmalar ve market denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, park halinde bisiklet ve motosikletlerin üzerine uyarı yazıları yapıştırarak, “Sayın bisiklet ve motosiklet sürücüsü; şehrimizin estetik görünümünün bozulmaması, ağaç ve kent mobilyalarının zarar görmemesi için bisikletlerinizi, motosikletlerinizi kent mobilyalarına, ağaçlara ve benzeri yerlere lütfen bağlamayınız. Aksi takdirde uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.” uyarısında bulundu.

Marketlerde rutin olarak yaptığı etiket kontrollerini sıklaştıran ekipler, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, raf düzeni ve satılan ürünlerin son kullanma tarihi denetimlerini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda güvenliği ve hijyenik koşulların sağlanması için yürüttüğü bu tür denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Halk sağlığını korumak ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımız son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmelidir. Raf ömrü geçen ürünlerle ilgili Alo Zabıta 153 ve Alo Gıda 174 ihbar hatlarına bildirmeniz büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi için herkesin dikkatli olması büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulundu.