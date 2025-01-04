Giresun’un bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda, Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılı dolayısıyla Kulakkaya Yaylası’nda bir araya gelindi.

Giresun Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yavuz Kemal Belde Belediyesi’nin sahipliği yaptığı yürüyüşe Sivil Toplum Kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kulakkaya Yaylası’nın merkezinde başlayan yürüyüş yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Alçakbel zirvesinde sona erdi. Karlı arazide, çam ağaçları arasında eller üzerinde taşınan Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu.