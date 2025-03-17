Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sırbistan’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli’yi kutladı. Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, "Zafer dolu bir gece! Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu! Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Buse Naz Çakıroğlu’ndan gümüş madalya! Ringde tarih yazdınız, gurur verdiniz, tebrikler" dedi. Şampiyonada 1 numaralı seri başı Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan’dan Navbakhor Khamidova’yı 5-0 yenerek altın madalyaya ulaştı. 26 yaşındaki milli boksör, 2019 ve 2022’den sonra 2025’te de dünya şampiyonu olarak üst üste 3. kez bu başarıyı elde etti. Busenaz’ın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları’nda da birer altın madalyası bulunuyor.