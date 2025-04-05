Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Vali Aksoy, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında, "İnsanların en temel haklarından olan sağlıklı hayat hakkını herkesin eşit ve kaliteli düzeyde sürdürebilmesi temel görevlerimizdendir. 2025’te, ‘Sağlıklı Başlangıçlar, umutlu gelecekler’ teması, sağlıklı aileler, gençler, toplumlar ve her şeyden önemlisi sağlıklı bir çevre için büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu yıl kampanya, özellikle anne ve yenidoğan sağlığı üzerine yoğunlaşarak bireylerin ve toplumların sağlık sistemlerine erişimini artırmayı hedeflemektedir. Önemli kazanımlar elde edilen bu çalışmalarda, 2000 yılından itibaren hem ülkemizde hem de dünya genelinde komplikasyonlar ciddi oranda azalmıştır. Her yıl yaklaşık 300 bin kadının hamilelik veya doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği 1990’lı yıllardan, 2020 yılına gelindiğinde bu oran ciddi ölçüde azalmış, bu kampanyalar ile anne ve yenidoğan ölüm oranı 2,5 milyondan fazla azalmıştır. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, hâlâ dünya genelinde anne ve yenidoğan sağlığı konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için temel sağlık hizmetlerine erişim, düzenli ve yeterli beslenme, temiz suya erişim, sağlık eğitimi, bireylerin bilinçlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durulması, düzenli spor yapılması ve sağlık taramalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek demektir. Valiliğimizce sürdürülen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi ile kadınlarımıza yönelik sağlık hizmetlerimiz devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, tüm Eskişehirlilere sağlıklı ve mutlu günler dilerim" dedi.