Kütahya’da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, 13 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Alipaşa Mahallesi Müezzin Sokak üzerinde yapılan çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak ve dolandırıcılık suçlarından, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olan, ayrıca dolandırıcılık, hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma olmak üzere hakkında toplamda 13 suç kaydı bulunan M. N. Ü (24) isimli şahıs yakalanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.