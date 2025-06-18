Eskişehir Vali Münir Raif İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileri ve öğretmeni Elif İlbars, okullarını Eskişehir Valiliği’nin önünde düzenlenen STEM Şenliği etkinliğinde temsil ettiler.

Öğrencilerin geri dönüşüm bilincini artırmak, çevresel farkındalık kazandırmak ve atık malzemeleri kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla, yıl boyunca STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) etkinlikleri yapıldı. ‘Atma STEM için Sakla’ sloganıyla yola çıkarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten sınıf öğretmeni Elif İlbars, ‘’STEM etkinlikleri çerçevesinde yaptıklarımızı, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği STEM şenliğinde sunmanın gururunu yaşadık’’ dedi.

İlbars, ‘’STEM; Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. STEM’in öğrencilere ve topluma faydaları çoktur. Öğrenciler, gerçek bir problemi analiz edip, çözüm yolu ararken kendi öğrenmelerine yön verir. Problem çözme yeteneğini artırır. Bilimsel merakı tetikler. Kariyer bilincini oluşturur. Üretkenliği destekler. STEM’in amacı, gerçek dünya problemlerine çözüm üretmelerini sağlamak. Bilimsel düşünce becerilerini geliştirmek. Takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek amacıyla yapılır’’ dedi.