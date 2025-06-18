Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvarı iş birliğinde, kentin yöresel ürünlerine coğrafi işaret kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Erzincan’ın kültürel ve gastronomik zenginliğini tescilleyerek koruma altına almak ve ekonomik değerini artırmak hedefiyle şu ana kadar 19 ürün için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı.

Tescil başvurusu yapılan ürünler arasında Erzincan Atom Sütlaç, Erzincan Tandır Ekmeği, Erzincan Yaprak Döneri, Erzincan Lüle Baklavası, Erzincan Kemaliye Kavurması, Erzincan Sakı Elması ve Erzincan Kemah Cevizi gibi hem geleneksel tatlar hem de yöreye özgü tarım ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerin coğrafi işaret almasıyla Erzincan’ın hem marka değeri artacak hem de üreticiler için yeni ekonomik fırsatlar doğacak.

Bunun yanı sıra, coğrafi işaret tescil süreci için hazırlıkları devam eden 14 ürün daha bulunuyor. Bu ürünler arasında Çemiç, Erzincan Gendime Çorbası, Kemaliye Halısı, Erzincan Kırdo Çorbası, Erzincan Siron ve Erzincan Yerli Domatesi gibi hem gastronomik hem de kültürel değeri yüksek birçok unsur yer alıyor.

Coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasının ardından Erzincan’ın ürünleri, sadece sofralarda değil, ekonomik kalkınmada da önemli bir yer tutacak.