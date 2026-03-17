Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, meclis üyeleriyle birlikte İliç'te esnaf ziyaretlerinde bulundu, iftar programında ilçe esnafıyla bir araya geldi.

İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden heyet, esnafın talep, öneri ve beklentilerini yerinde dinledi.

Program kapsamında İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi'yi de ziyaret eden Tanoğlu ve beraberindeki heyet, ilçe ekonomisinin mevcut durumu, yatırım potansiyeli ve esnafın ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştığı sorunlar, piyasa koşulları ve gelecek beklentileri ele alınırken, esnaftan alınan geri bildirimlerin çözüm süreçlerinde yol gösterici olacağı belirtildi.

Programın ardından düzenlenen iftar organizasyonunda esnafla bir araya gelen Tanoğlu, burada yaptığı konuşmada esnafın bölge ekonomisindeki önemine dikkati çekti.

Tanoğlu, 'Esnafımız Erzincan ekonomisinin bel kemiğidir. Onların güçlü olması şehrimizin ekonomik olarak güçlü olması demektir.' ifadelerini kullandı.

İftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, yerel ekonominin güçlendirilmesi için iş birliğinin önemine değinildi.