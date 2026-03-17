Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, turizm ve spor yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Hüseyin Aydın ile ilgili birim amirleri ve teknik personel katıldı.

Toplantıda, Ergan Dağı Kayak Merkezinde açılması planlanan yeni pistler ve tesisler, turizm yolu projeleri, ekstrem sporların çeşitlendirilmesi ve ulusal ile uluslararası organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ayrıca Erzincan genelinde doğa sporlarının yapılabileceği alanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı 'Erzincan'ın Spor Turizm Portalı'nın oluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Portalda, spor alanlarının konumu, şehir merkezine uzaklığı ile konaklama ve yeme-içme imkânlarına dair bilgilerin yer alacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın kış, doğa ve su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, bu potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Aydoğdu, yürütülen projelerin kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.