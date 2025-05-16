Eskişehir Uluslarası Film Festivali’nin basın toplantısı Anadolu Üniversite Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, festivalin içinde Türkiye’de ilk defa prömiyerimi yapılacak olan 22 tane genç Filistinli yönetmenin çektiği kısa filmlerden oluşan çektiği bir filmin gösterileceği aktarıldı.

Anadolu Üniversite Yunus Emre Kampüsü’nde 23-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eskişehir Uluslarası Film Festivali’nin basın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Anadolu Üniversite Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Festival Yönetmeni Doç.. Dr. Sırrı Serhat Serter öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

"Eskişehir’in kültür sanatına büyük bir katkı sağlayacak"

Toplantıda Anadolu Üniversite Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "22’nci Eskişehir Uluslararası film festivali basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta üniversitemiz için Eskişehir’deki sinema sektörü için önemli bir etkinlik olan 22. Uluslararası film festivalini gerçekleştirmiş olacağız. Festivalimiz Anadolu Üniversitesi bölgesinde 25-26 yıl önce başladı. Bir aranın ardından tekrar 22.’sini düzenleyerek Eskişehir’in kültür sanatına büyük bir katkı sağlayacak olan film festivali tekrar sizlerle buluşturmuş olacağız. Kültür sanat şehri olan Eskişehir’in, en önemli taşıyıcı aktörlerinden bir tanesi Anadolu Üniversitesi, hepinizin bildiği gibi. Bu festivalde, sinema sektörünün Öncülerini buluşturan, Türk ve dünya sinemasında yer edinmiş önemli yapımların, prömiyeri Eskişehirliler ve Türkiye’deki izleyicilerle buluşturan önemli bir festival. Bu yıl festivalimize yine, önemli filmlerin Prömiyerleri ilk defa burada seyirci ile buluşturacağız, bu bizim için büyük bir gurur kaynağı olacak" dedi.

"22 genç Filistinli yönetmenin çektiği kısa filmlerden oluşan filmi göstereceğiz"

Festival Yönetmeni Doç.. Dr. Sırrı Serhat Serter, "Vizyon şansı bulamayan ya da çok zor bulunan, beş tane film göstereceğiz. Bunlardan bir tanesinin yönetmeni Filistinli, yönetmen söyleşiye gelecek. Bu Orta Doğu sinemasında bu sene en iyi belgesel Oskar’ını alan, beraber Türkiye’de ilk defa prömiyerimi yapılacak olan 22 genç Filistinli yönetmenin çektiği kısa filmlerden oluşan filmi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.