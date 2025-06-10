Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, farklı kültürleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Eskişehir Afrikalı Öğrenciler Topluluğu ile Etiyopya Eskişehir Fahri Konsolosu Neşet Gürsoy, Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ağırlandı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Gençlik Merkezi’nin gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerin şehirdeki deneyimleri, talepleri ve önerileri dinlenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri için "Eskişehir" temalı eğlenceli bir Kahoot bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışma, öğrenciler arasında hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de Eskişehir’e dair bilgi paylaşımını artırdı.

Gençlik Merkezi, bu tür buluşmalarla kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi ve Eskişehir’de yaşayan uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor.