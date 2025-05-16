Mersin’in Tarsus Belediyesi, çocuklara modern bir park ve yeni yaşam alanı sunmak amacıyla yapılan Özgür Çocuk Parkı’nın hizmete açtı.

Tarsus Belediyesi tarafından Fahrettin Paşa Mahallesi’ne kazandırılan ’Özgür Çocuk Parkı’ törenle hizmete açıldı. Renkli oyun grupları, güvenli zemin kaplaması ve yeşil alanlarıyla çocuklara çeşitli imkanlar sunan parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen çalışmayla parkın güzel bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade etti.

Başkan Boltaç, "Biz bir projeyi yaptığımızda birkaç şeye bakıyoruz. Sürdürülebilir bir proje olmasına, projenin bölgede yaşayanlara dokunmasına ve sorunları çözmesine bakıyoruz. Fahrettin Paşa Mahallesi’nin zaten hali hazırda bir parkı vardı. Ama park içler acısı haldeydi. Ama şu anda çocuklarımızın, gençlerimizin vakit geçireceği güzel bir yaşam alanına dönüştü" dedi.

Bu yıl 12 parkı yenileyeceklerini aktaran Boltaç, "Gençler size bir sürpriz daha yapacağız, AVM’nin yanına bilim temalı güzel bir park yapıyorum. Bu sene 12 parkımızı revize ediyoruz. Her sene bu sayı artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Alo TİM 153 hattından da bahseden Başkan Boltaç, "Telefonunuza 153’ü kaydedin. Aradığınız zaman bir belediye başkanı ile görüşüyorsunuz. Siz orayı aradığınızda her pazartesi, sabah 9’da ben o raporları okuyorum. Onların yapılıp yapılmadığını teyit ediyorum. Ayrıca emekli evimizi açtık. Oraya üye olup sizlere verilmiş olan avantajlardan faydalanın" diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Durmaz ile Fahrettin Paşa Mahalle Muhtarı Cumali Tanrıkulu da parkın mahalleye kazandırılmasından dolayı Başkan Boltaç’a teşekkür etti.