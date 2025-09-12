Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi kırsal ilçelerde de ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu kapsamda Sarıcakaya ilçesinde başlatılan yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Stat Caddesi üzerinde 500 metrelik bölümde bitümlü sıcak karışım asfalt (BSK) kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Modern ve dayanıklı yol yapım teknikleriyle sürdürülen çalışmalar sayesinde bölge halkı daha konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşacak.

Ayrıca, Sarıcakaya ilçe merkezinde bulunan Çağlayan Caddesi’nin 550 metrelik kısmında mevcut asfalt da yenileniyor. Yüzey yenileme işlemleriyle birlikte hem sürüş konforu artacak hem de yolun ömrü uzatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak adına benzer çalışmaların devam edeceğini belirtirken, Sarıcakaya halkı da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.