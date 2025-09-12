Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanların bakım ve düzenlenmesi kapsamında il merkezinde ağaç budama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler tarafından yürütülen budama çalışmaları, kentin çeşitli yerlerinde titizlikle sürdürülüyor.

Ardahan’da her yıl rutin olarak belediye ekiplerince; doğal yaşamın korunması ve şehir estetiğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan budama işlemleriyle bir yandan ağaçların sağlıklı büyümesi sağlanıyor bir yandan da muhtemel dal kırılmalarından kaynaklanabilecek risklerin önüne geçiliyor.