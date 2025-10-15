Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesibaş Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan veriler üzerine, "İhracatımız geçen yıla göre yüzde 7,5 artarak 3,5 milyar doları aştı" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin 2025 Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında ise ihracat yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,9 artışla 267,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların Eylül ayında 447,9 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, "Ocak-Eylül döneminde ihracatımız geçen yıla göre yüzde 7,5 artarak 3,5 milyar doları aştı. Bu başarı, Eskişehir sanayicisinin üretim gücünün ve ihracat kabiliyetinin bir yansımasıdır" dedi.

"İthalattaki yüksek artış bir risk"

Kesikbaş, ihracat artışına rağmen ithalatın daha yüksek oranda yükseliş göstermesinin cari açık açısından risk oluşturduğunu vurgularken, "İthalattaki yüksek artış, üretimde kullanılan ara malı ve hammaddelerde dışa bağımlılığın devam ettiğini göstermekte. Ayrıca, iç talebin büyük ölçüde ithal ürünlerle karşılanması, cari açığın büyümesine ve döviz dengesinin bozulmasına yol açmakta. Üretim kapasitemizi artıracak, ithalata bağımlılığı azaltacak imalat yatırımlarına öncelik verilmelidir. Finansmana erişim şartlarını kolaylaştırılmalı, sanayicimizin uygun maliyetli kaynaklara ulaşması sağlanmalıdır" dedi.

Kesikbaş ayrıca, yatırım ortamının daha öngörülebilir ve cazip hale getirilmesinin sanayinin dönüşümü açısından kritik olduğunu belirterek, "Eskişehir; yetişmiş insan gücü, teknik birikimi ve üretim kültürüyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.