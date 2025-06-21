Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu hafta orkestra şefi Naci Özgüç yönetiminde, Elmir Nizamov (Piyanist-Besteci) ve Elmira Kalimullina (Soprano) solistliğinde unutulmaz bir dostluk konseri gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Konserde Elmir Nizamov’un besteleri, EBB Senfoni Orkestrası’nın müzikal bütünlüğü ve güçlü performansıyla seslendirilerek izleyicilere hem teknik açıdan etkileyici hem de duygusal derinliği yüksek bir müzik deneyimi yaşattı. Nizamov’un eserleri, çağdaş müzik estetiği ile geleneksel ezgileri ustalıkla harmanlayan yapısıyla büyük beğeni topladı.

Elmira Kalimullina’nın zarif sahne duruşu ve güçlü vokal tekniğiyle seslendirdiği eserler uzun süre alkışlandı. Kültürler arası dostluk köprülerinin müzik aracılığıyla kurulduğu gecede, klasik müziğin evrensel dili iki kardeş şehir arasında kurulan sanatsal bağı güçlendirdi.

Geceye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Radik Ravilovich Shafigullin, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin ve beraberindeki heyet katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce konuşmasında “Bu güzel geceyi Kazan ve Eskişehir Belediyeleri arasındaki 1995 yılından bugüne kurulmuş olan kardeş şehirlik ilişkisine borçluyuz.” dedi. Bu anlamlı konserle 30 yıllık bu kardeşlik ilişkisini kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Orkestra şefi Naci Özgüç’e, solistler Elmir Nizamov ve Elmira Kalimullina’ya ve EBB Senfoni Orkestrası’na teşekkürlerini ve sevgilerini iletti.

Eskişehirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser plaket takdimi ve sanatseverlerin coşkulu alkışlarıyla sona erdi.