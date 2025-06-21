Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, afetlerle mücadelede uluslararası dayanışmayı güçlendirmek ve sahip olduğu bilgi birikimini dünya ile paylaşmak için önemli bir eğitim programına daha imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ortaklığıyla Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilen ‘Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi’, Konya İtfaiyesinin uzman eğitmenleri tarafından başarıyla tamamlandı. Kolombiyalı itfaiye personeli, sivil savunma ekipleri ve gönüllülerden oluşan toplam 31 kişinin yer aldığı program çerçevesinde katılımcılara; yangın davranışı ve müdahale teknikleri, ısı transferi ve yanıcı madde analizleri, şerit açma ve karşı ateşleme uygulamaları, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, saha tatbikatları ve test uygulamaları gibi hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim programı sonunda düzenlenen sertifika töreninde Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ile TİKA yetkilileri eğitim alan Kolombiyalı itfaiyecilere sertifikalarını takdim etti.