Eskişehir İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Adem Keleş başkanlığında gerçekleştirildi.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında su tasarrufu bilincinin oluşması, su kayıplarının azaltılması, suyun verimli kullanımının teşvik edilmesi, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasını amaçlayan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.

Söz konusu toplantıda; Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan tarafından Su Verimliliği Yönetmeliği, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında sunum gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise, Eskişehir’deki su verimliliği çalışmaları kapsamında yürütülen tarımsal üretim planlaması, nitrat kirliliği izleme çalışmaları, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi, İklim Değişikliğine Dirençli Tarımsal Üretim Modelinin Eskişehir İlinde Uygulama ve Yaygınlaştırılması Projesi ile modern basınçlı sulama sistemleri destekleme ödemeleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Buna ilaveten katılımcı kurumlar tarafından 2024 yılı İl Su Kurulu toplantısı kararları kapsamında kurumlarınca yürütülen iş ve işlemlere ilişkin bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Toplantı, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda 2025 yılında yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.