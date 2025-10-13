Nevşehir’in Avanos ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen eski Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, ’görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmak ya da kişilere haksız menfaat sağlamak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Avanos Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Avanos 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İbaş hakkında Türk Ceza Kanunu 257/1. maddesi kapsamında dava açıldı.

İbaş: "İhale sorumlusu ben değilim"

Savunmasında ihale sürecinin Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda olduğunu belirten İbaş; "İhale onay makamı tarafımdır. Ancak ihale sorumlusu Mali Hizmetler Müdürlüğüdür. Bu müdürlük ihale yapılması gereken hususlarda belirleme yaparak tarafıma bilgi sunar. İddianame konusu olaya dair ihale yapılmasına gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Atık toplama konusunda iki firma vardı. Daha önce çalışılan firmadan memnun kalınmadığı için diğer firma ile protokol düzenlendi. Ödeme yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Tahsilat konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumludur. Firma ile yapılan çalışmada ödeme yapılmadığına dair bana bir bilgi verilmedi. Müfettiş gelmeden önce elden alınan 13 bin lira hakkında da bilgim yoktur."

Dosya bilirkişiye gönderildi

Mahkeme heyeti; sanıkların görev gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin veya ihmallerinin bulunup bulunmadığının, kamu zararı ya da kişilere haksız kazanç olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.