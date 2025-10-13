Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), kuruluşunun 35. yılında, yeni ofisini törenle açtı.

ANTGİAD, 35. kuruluş yıldönümünde, yeni hizmet binasının açılışını hayata geçirdi. Tören, ANTGİAD Genel Sekreteri Av. Neslihan Yalçın’ın sunumuyla başladı. Yalçın, derneğin 1990 yılında başlayan yolculuğunu anlatan kısa bir konuşma yaptı ve "Bir Hikayenin İzinde" adlı belgeselin gösterimini anons etti. 5 dakikalık belgeselde ANTGİAD’ın geçmişten bugüne uzanan hikâyesi ve yeni ofisin yapım süreci yer aldı.

"Bu ofis; alın terinin, emeğin, vizyonun yeni mekanı"

Belgeselin ardından kürsüye çıkan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bu ofis sadece duvarlardan ibaret değil. Bu ofis; alın terinin, emeğin, vizyonun yeni mekanı. Her tuğlasında bir emek, her ışığında bir umut, her köşesinde bir hedef var. Bu mekan, birlikteliğin enerjisini, ANTGİAD’ın kurumsal hafızasını ve ailemizin bitmeyen inancını taşıyor. Her başkanımız, bu hikayeye bir sayfa ekledi. Geçmiş dönem başkanlarımıza ve yönetimlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Antalya’nın ilk iş insanları STK’sı olmanın gururuyla, bugün burada, ANTGİAD bayrağını daha yukarı taşımanın kıvancını yaşıyoruz. Ayrıca seçim dönemi projelerimizden birisini daha söz verdiğimiz gibi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz."

Geçmiş dönem başkanlarına onur plaketi

Törenin devamında geçmiş dönem başkanlarına Onur Plaketi takdim edildi. Plaketleri Başkan Yavaş takdim ederken, "Bu plaket ANTGİAD’ın kalbindeki yerinizin sembolüdür" dedi.

Geçmiş dönem başkanlar da yaptıkları konuşmalarda yeni ofisin gurur verici bir eser olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Geçmiş dönem başkanlar da duygularını paylaşarak yeni ofisin tüm ANTGİAD üyeleri için gurur kaynağı olduğunu vurguladılar. Başkan Yavaş ve yönetimine teşekkür ettiler. Tören, plaket takdimlerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle devam etti. Törenin sonunda konuklar yeni ofisi gezerek detayları yerinde inceledi. Katılımcılar, ANTGİAD ailesinin emeğiyle ortaya çıkan bu yeni mekanın, Antalya sivil toplum yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ettiler.

"Biz bu şehre inandık. Bu topraklara emek verdik"

Başkan Ercan Yavaş, "Biz bu şehre inandık. Bu topraklara emek verdik. ANTGİAD artık sadece bir dernek değil, bir vizyon, bir iş okulu, bir güç merkezi. ANTGİAD’ın kalbi artık bu yeni ofiste, her zamanki gibi Antalya için atacak" dedi.

Açılış töreni, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, Yönetim Kurulu üyeleri, geçmiş dönem başkanları, dernek üyeleri ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.