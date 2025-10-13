İzmir’de gerçekleştirilen 7’nci Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması BORAN VII, Türk unsularının atışlardaki başarısını ortaya koydu. 21 ülkenin katıldığı yarışmada ilk üç sırayı Türk unsurları aldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen milli teknoloji hamlesi, keskin nişancılık alanında da güçlü bir karşılık bulmuştur" dedi.

İzmir’de bir hafta boyunca dünyanın en seçkin keskin nişancılarının mücadelesine sahne olan BORAN VII yarışması, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, dost ve müttefik ülkelerin temsilcileri ve yarışmacı unsurlar katıldı.

Tören, Orgeneral Ali Çardakcı’nın salona gelişi ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Orgeneral Ali Çardakcı, yaptığı konuşmada keskin nişancılığın modern harp sahasındaki önemine ve Türkiye’nin bu alandaki yerli teknoloji atılımlarına dikkat çekti şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen milli teknoloji hamlesi, keskin nişancılık alanında da güçlü bir karşılık bulmuştur. Bugün Boran sahasında kullanılan her sistem; yerli optikler, milli mühimmat, balistik hesaplama yazılımları, termal ve elektronik sistemlerle donatılmıştır. Küçük ama etkili unsurlar, büyük birliklerden çok daha belirleyici roller üstlenebilmektedirler. İşte tam bu noktada keskin nişancı unsurları ön plana çıkmaktadır. Bu tecrübelerden hareketle Jandarma Genel Komutanlığı olarak 2017 yılında Boran Keskin Nişancı yarışmasını başlattık. Amacımız keskin nişancılığın önemini vurgulamak, bu alanda mesleki bir kültür oluşturmak, personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve edinilen tecrübelerin paylaşımına zemin hazırlamaktır."

Yarışmanın zirvesinde Türk unsurları

Konuşmanın ardından dereceye giren unsurlara ödülleri Orgeneral Ali Çardakcı tarafından takdim edildi. Yarışmanın zirvesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları yer aldı. Dereceler şu şekilde sıralandı:

"Birinci: Türkiye - Özel Kuvvetler Komutanlığı (2. Unsur)

İkinci: Türkiye - Özel Kuvvetler Komutanlığı (1. Unsur)

Üçüncü: Türkiye - Jandarma Genel Komutanlığı (1. Unsur)

Dördüncü: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1. Unsur)

Beşinci: Türkiye - Jandarma Genel Komutanlığı (2. Unsur)".

Ödül töreninin ardından tüm katılımcılar için bir resepsiyon düzenlendi. Orgeneral Çardakcı, tüm ülkelerin keskin nişancılarıyla tek tek sohbet ederek tecrübelerini dinledi.