Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Mahallemiz Bizim, Kararlarımız Ortak” sloganıyla başlattığı Mahalle Buluşmaları’nın ilkini bugün Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde gerçekleştirerek start verdi.

Esenyurt Belediye tarafından "Mahallemiz Bizim, Kararlarımız Ortak" projesi kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda düzenlenen buluşmada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer mahalle sakinleriyle birebir sohbet ederek taleplerini dinledi. Esenyurt halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, mahallelinin sorunları masaya yatırıldı ve belediyenin projeleri hakkında detaylı bilgi verildi. Başkan Özer, bu tür buluşmalarla Esenyurt’un her mahallesine ulaşmayı ve halkın karar alma süreçlerine daha fazla katılım sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Vatandaşlar, mahallelerinde görmek istedikleri değişiklikler ve ihtiyaç duydukları hizmetler hakkında Başkan Özer’e doğrudan ileti de bulunarak, “Mahallemiz Bizim, Kararlarımız Ortak” anlayışı çerçevesinde geleceğe dair beklentilerini paylaştılar. Düzenlenen Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İlçe STK temsilcileri Esenyurt Belediyesinden birçok müdür ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“43 mahallemizin 43’ünde de halkımızla buluşacağız”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunuyoruz. Biz Esenyurt Belediyesi olarak, belediye halka gidiyor sloganıyla Esenyurt mahalle buluşmalarımızı başlattık. Şimdi burada Selahattin Eyyubi Mahallesindeyiz benimle birlikte bütün başkan yardımcılarımız, ilgili müdürlerimiz, halkla ilişkilerimiz, özel kalemimiz hepsi burada halkımızın sorunlarını, taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alacağız. Ayrıca bu sorunları hem sözlü olarak alacağız hem de yazılı olarak masalarımızda formlarımız var onları dolduracaklar. Daha sonraki süreçte her bir sorun hangi müdürlükle ilgiliyse oraya ileteceğiz ve o sorunların yerine getirilmesi, çözülmesi konusunda onlar bir inisiyatif alacak gereğini yapacak ben de takipçi olacağım. Daha sonraki süreçte geldiğimizde Nelerin çözülüp nelerin çözülmediğini hangi müdürlüğün hangi işi yaptığını hangisinin hangi işi neden yapmadığını hep birlikte göreceğiz. Bu aynı zamanda bir otokontrol olacak, aynı zamanda halkın kontrolü olacak ve böylece demokrasinin en güzel unsuru olan katılımcı demokrasinin bir nişanesi burada gerçekleştireceğiz. 43 mahallemiz bir buçuk milyon nüfusumuz var. 43 mahallemizin 43’ünde de halkımızla buluşacağız ve sorunlarını alacağız bunları çözüme kavuşturmak için de elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Ben bunun örnek olmasını diliyorum gördüğünüz gibi hakkımız gelmiş burada belki bundan sonraki süreçleri hava yavaş yavaş serinlemeye başladığı için artık kapalı mekanlarda yapacağız tekrar ben Selahattin Eyyubi halkına hoş geldiniz diyorum” dedi.