Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği budama çalışmalarıyla ağaçların hastalıklara karşı direncinin artmasını ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan parklar ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da ağaç budama işlemlerini sürdürüyor. Çalışmalar sayesinde ağaçların ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün bozulmaması ve hastalıklara karşı direncinin artırılması sağlanıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, tehlike arz eden ağaçlar motorlu testerelerle yerden, sepetli vinçlerle ise havadan budanarak, olası kazaların önüne geçiliyor.

Budama çalışmalarıyla ağaçlar sağlıklı bir görünüme kavuşuyor

Budama çalışmalarının Mart ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Orman Mühendisi Sevilay Palaser, “Budama işlemi ağaçlarda daha dengeli bir yapı oluşturmak için yapılıyor. Aynı zamanda ağacın daha fazla ışık almasını sağlamak, hastalıklı dallardan kurtarmak ve ağacın sağlığını korumak için de önemli bir işlem. Doğru zamanda ve doğru tekniklerle budama yapılması gerekiyor. Eğer doğru budama yapılmazsa, ağacın sağlığı zarar görür” dedi.