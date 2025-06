Esenyurt’ta İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar ve şahıslar durdurularak didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımı ile suç unsurları ile mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen denetim Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı ve 55 noktada 791 polisle gerçekleşti.Şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı, şahısların ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler çevrede adeta kuş uçurtmazken, uygulamaya ise havadan helikopter destek verdi.

Uygulama yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yıldız, görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra bizzat uygulamaya katılarak vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Uygulamaların devam edeceğini belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla, tüm birimlerimizle, kadim şehrimiz İstanbul’umuzun her sokak, her cadde, her köşesinde uygulamalarımız devam etmektedir. Bu uygulamalarımız bir kararlılık nöbetidir. Bugün de yer ve zaman gözetmeksizin huzur ve güvenliğin temini için, İstanbul’umuzun en fazla nüfusuna sahip olan Esenyurt ilçemizde 55 noktada, 190 ekibimizle, 791 personelimizle huzur nöbetindeyiz. Buradan Esenyurt’dan huzura düşman olan kişilere mesajımız nettir. Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır. Bizim amacımız sokaklarda görünmek değil, bir güven vermektir" diye konuştu.

Uygulamanın geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.