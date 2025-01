Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) işverenler ve iş arayanları bir araya getirerek, ilçedeki istihdam sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) iş arayanlara ve nitelikli personel bulmakta zorlanan firmalara hızlı ve etkili çözümler sunuyor. İstanbul genelinde 3 bine yakın firma ile iş birliği yapan birim, gerçekleştirdiği mülakatlarla hem iş arayan vatandaşların istihdam kapısı oluyor hem de firmalara personel desteği sağlıyor. ESBİM, istihdam da engelli bireyleri de ön planda tutuyor. Her ay düzenlediği mülakatlarla engelli bireylerin kolaylıkla iş bulmalarına yardımcı oluyor.

Her gün 5 farklı firma ile mülakat düzenleniyor

Merkezin hafta içi her gün hizmet verdiğini söyleyen ESBİM sorumlusu Barış Çınar, “Firmalara aradıkları kriterlerde personel yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımız tecrübelerine göre iş bulabiliyorlar. Mülakat ekibimiz, iş danışmanlarımız ve sahadaki ekibimiz her gün firmalarla görüşüyor. Günlük en az 5 firmayla anlaşarak, o firmaların iş kollarına uygun vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz. Şu an hizmetlerimiz, çevre ilçelerde de rekor seviyeye ulaşmış durumda” diyerek iş arayan tüm vatandaşları Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde bulunan istihdam merkezine davet etti.

“Kolaylıkla iş bulabiliyoruz”

ESBİM sayesinde kısa sürede iş bulduğunu belirten Ercan Erdoğan ise şöyle konuştu: “ESBİM, engelli ve sağlıklı bireylerin kolayca iş bulabileceği bir yer. Sistem oldukça kullanışlı ve işleyişi de çok başarılı. Bu hizmet, Esenyurt’taki en güzel hizmetlerden biri. İş arayanla işveren burada buluşuyor. Birçok farklı firmayla görüşme fırsatı yakalıyoruz ve kendimize uygun işleri seçebiliyoruz. Herkese tavsiye ederim. Bu imkanları sağlayan Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ederim.”