Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Topağacı Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm süreciyle ilgili basın toplantısında konuştu. "Hiçbir anne çocuğunu endişeyle okula göndermesin" diyen Yıldırım, kentsel dönüşüm sürecinin siyasetin değil, insan hayatının meselesi olduğunu vurguladı.

Ümraniye Belediyesi, Topağacı Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgilendirme amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dönüşüm süreci, tahliye işlemleri, hak sahipliği ve vatandaşların mağdur edilmemesi konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Yıldırım, kentsel dönüşüm sadece fiziki bir yenilenme olmadığını, aynı zamanda insan hayatını önceleyen bir sosyal dönüşüm süreci olduğunu vurgulayarak, "İstiyoruz ki; hiçbir anne çocuğunu okula gönderirken endişe duymasın. Hiçbir baba gece başını yastığa koyarken aklında ‘acaba’ olmasın. ‘Önce insan’ diyerek Ümraniye’de kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. Hekimbaşı Mahallesi’nde 111 yapının yıkıldığını ve bu yapıların yerine 591 konut ve 28 dükkan inşa edildiğini belirten Yıldırım, bu projenin tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Topağacı Mahallesi’nde ise 221 yapının yıkıldığını ve bin 174 konutluk büyük bir projesinin başlatıldığını söyledi.

Kentsel dönüşüm sürecinin siyaset üstü bir konu olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Kentsel dönüşümün siyaseti olur mu? 2 gündür terörize gruplar gelmişler, vatandaşın kafasını karıştırıyorlar. 5-10 yılda yapılmazmış. Depremde 453 bin konutu yapan devlet, Ümraniye’deki 1300 konutluk projeyi mi bitiremeyecek?" diyerek kamuoyundaki iddialara tepki gösterdi. Yıldırım, kentsel dönüşüm projeleri için Ümraniye genelinde 105 milyon liralık hibe, 162 milyon liralık da kredi desteği sağlandığını belirterek, "Yani ‘Yarısı bizden, yarısı sizden’ kampanyası devam ediyor. Biz burada kimseye haksızlık yapmak üzere toplanmadık. Bir kişi bile diyemez ki; ‘Ümraniye Belediyesi kentsel dönüşümde bize haksızlık yapıyor’ Hiç kimseye kanmayın, yapılanlar ortada. TOKİ, Türkiye’de son 20 yılda 2 milyona yakın bir dönüşüm yaptı. Dile kolay. Ümraniyemizin ve İstanbul’un kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Hep beraber, rızayla bu işin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"İmza atan vatandaşların tapuları hazineye devrediliyor" iddialarına da sert tepki gösteren Başkan İsmet Yıldırım, "Gülerim ben buna. Buralar 2B arazisiydi, bu tapuları size kim verdi? Recep Tayyip Erdoğan hükümeti verdi. Tapusunu verdiği bir yerin tapusunu neden geri alsın, böyle bir mantık olabilir mi? Hukuk dışı şeyler söylüyorlar. Kafalarınız bulanmasın" diye konuştu. Tapuların alım satıma kapatıldığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yıldırım, yalan haberlere karşı yasal yolların kullanılacağını ve vatandaşların doğru bilgiyi belediyeden alması gerektiğini ifade etti.

Hekimbaşı Mahallesi’nde 2 ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tapu dağıtım töreni yapılacağını açıklayan Yıldırım, "O zaman ne diyecekler?" diyerek sürecin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.