İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Endüstri Mühendisliği (TR-EN) ve Makine Mühendisliği (TR-EN) bölümleri MÜDEK tarafından akredite edildi.

Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, eğitimdeki kalite standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğini kanıtlamak amacıyla önemli bir adım atarak MÜDEK akreditasyonu sürecine girdi.

Eğitim-öğretim faaliyetleri, ders programları, araştırma ve geliştirme çalışmaları gibi alanların detaylı bir şekilde incelendiği bu değerlendirme sonucunda fakültenin Endüstri Mühendisliği (TR-EN) ve Makine Mühendisliği (TR-EN) bölümleri, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) tarafından EUR-ACE etiketi verme yetkisine sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından başarıyla akredite edildi.

Bu önemli gelişmenin kutlanması amacıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde belge takdim töreni ve kutlama seremonisi düzenlendi. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal’ın katılım sağladığı etkinlikte, süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personele özverili çalışmaları için teşekkür edildi.