AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınlarının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Ala, yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak teyakkuz halinin sürdüğünü belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan ve TOKİ konutlarına kadar yaklaşan orman yangını sonrası yangın sahasında incelemelerde bulundu. Ala’ya ziyarette, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.

Yangın bölgelerinde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Efkan Ala, hem Türkiye hem de Bursa’nın zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, Bursa’nın kuzey ve güney kesimlerinde de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Gürsu ve Kestel bölgelerinde soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı ancak zaman zaman yeniden alevlenmeler olabiliyor. Bu nedenle tüm birimlerimiz teyakkuz halinde" dedi.

Sahadaki koordinasyonun anlık ve güçlü şekilde sürdüğünü dile getiren Ala, yangınların başladığı ilk andan itibaren devlet kurumlarının büyük bir uyum içerisinde çalıştığını belirtti. Vatandaşların da büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Ala, çevre illerden gelen gönüllülerin katkılarına da dikkat çekti.

Yangına destek için gelen 3 kişinin kazada hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşandığını vurgulayan Efkan Ala, "Ne yazık ki, dün üç vatandaşımızı kaybettik. Bugün cenaze törenlerine katıldık. Bolu’dan yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere geldi bir vatandaşımız Bursa’dan aldığı iki kişiyle dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında şehit oldular. Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Devlet ve millet olarak el ele, omuz omuza bu doğal afetle mücadele ediyoruz. Dağlık bölgelerdeki yangınlara yönelik müdahaleler de büyük bir hızla sürüyor. Umuyoruz ki en kısa sürede tamamen kontrol altına alınır" diye konuştu.

Vatandaşların resmi açıklama hariç hiçbir açıklamaya itibar etmemesi gerektiğini söyleyen Ala, "Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal medyada yayılan bilgilere itibar etmeyin. Sadece valilik, bakanlıklar ve ilgili devlet kurumlarının yaptığı açıklamaları dikkate alın. Herhangi bir talepleri ya da ihbarları olduğunda da doğrudan polis, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü’ne, valiliklere, kaymakamlıklara ve belediyeye başvursunlar. Hepimize büyük geçmiş olsun. Rabbim kolaylıklar versin. Yangınlarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ala, son olarak tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.