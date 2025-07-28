Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından, yetkililer yangın yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz ay Antakya ilçesinde yaşanan orman yangınının da geniş bir alan küle dönmüştü. Alevler, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin gece ve gündüz süren çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı 1.Bölge müdürü ve beraberindeki amirler yangından etkilenen alanlarda inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerde, alınacak tedbirler ve muhtemel riskler değerlendirildi.

Yetkililer, Hatay’ın yeşil dokusunun yeniden canlandırılması için gerekli tüm adımların atılacağını ifade ettiler.